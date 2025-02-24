Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 050 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 868 230 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
24 лютого 2025, 8:15
Втрати ворога за 23 лютого: 1 050 російських окупантів, 9 танків та 217 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 868230 (+1050) осіб,
- танків — 10177 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 21157 (+6) од,
- артилерійських систем — 23626 (+44) од,
- РСЗВ — 1299 (+3) од,
- засоби ППО — 1081 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 26645 (+217),
- крилаті ракети — 3064 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 38444 (+110) од,
- спеціальна техніка — 3757 (+0)
Джерело: Мінфін
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