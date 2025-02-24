Бойові безпілотники СБУ завдали збитків російській нафтовій галузі на $11 млрд

Бойові безпілотники СБУ завдали російській нафтовій та нафтопереробній галузі збитків на майже $11 млрд з урахуванням недоотриманих прибутків. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк на форумі «Україна. Рік 2025», пише Forbes.ua.

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Що відомо

Бойові БПЛА забезпечують до 85% знищення живої сили противника, його техніки та бронетехніки, зазначив Малюк.

Він наголосив, що СБУ атакує виключно законні військові цілі. Наразі успішно вражені 48 об'єктів: склади боєприпасів, аеродроми з військовими літаками, нафтові об'єкти, «що фінансують міноборони рф брудними рублями».

З весни минулого року росія була змушена зупинити експорт бензину через удари по нафтовидобувній та нафтопереробній галузях, зазначив Малюк.

Нагадаємо

З початку 2025 року Україна посилила удари по російській нафтогазовій інфраструктурі. 14 січня українські військові здійснили масований удар по військових об'єктах у глибині росії на відстані від 200 до 1100 км.