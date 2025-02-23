Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 180 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 867 180 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 лютого 2025, 9:01
Втрати ворога за 22 лютого: 1 180 російських окупантів, 7 танків та 117 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 867180 (+1180) осіб,
- танків — 10168 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 21151 (+12) од,
- артилерійських систем — 23582 (+54) од,
- РСЗВ — 1296 (+1) од,
- засоби ППО — 1081 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 26428 (+117),
- крилаті ракети — 3064 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 38334 (+91) од,
- спеціальна техніка — 3757 (+3).
Джерело: Мінфін
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