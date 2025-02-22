Ралі триває: Індекс українських акцій на Варшавській біржі після обвалу підскочив на 15%

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE), який на новинах про конфлікт між президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським втратив 9% у середу та 6,38% у четвер, а в п’ятницю підскочив на 15,29% на тлі інформації про можливість повернення до конструктивних українсько-американських відносин. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland виріс у п’ятницю на 12,14%, агрохолдингів «Агротон» та «ІМК» із землями біля фронту — на 7,88% і 21,09%, KSG-Agro — на 9,43%, найбільшого в країні виробника цукру «Астарти» — на 10,62%.

Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами, подорожчали на 12,42%.

Крім того, на 14,39% зріс курс акцій найбільшого українського виробника олії «Кернел», які не входять до складу індексу через малу free-float, хоча напередодні він впав на 26,12%.

Акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі в п`ятницю подорожчали на 1,65%, тоді як акції гірничо-рудної компанії Ferrexpo додали 11,43% після падіння на 30,41% напередодні.

Єврооблігації

На ринку єврооблігацій також зберігається песимізм: залежно від термінів погашення їх курс зменшився на 0,5%-3,1%, на 1,54% подешевшали й ВВП-варранти.

Нагадаємо, WIG-Ukraine в перший день великої війни 24 лютого 2024 року провалився з 574,37 пункту до 361,98 пункту, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів.

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