Нацбанк ввів в обіг нову пам’ятну монету «100 років від дня народження Ігоря Шамо» (фото)

Національний банк ввів в обіг пам’ятну монету «100 років від дня народження Ігоря Шамо». Вона продовжує серію «Видатні особистості України». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Монету присвячено легендарному композитору Ігорю Шамо, автору музики гімну Києва — пісні «Як тебе не любити, Києве мій!».

Монета має номінал 2 гривні й виготовлена з нейзильберу.

Дизайн

На аверсі зображено стилізовану композицію мальовничих краєвидів, знакових будівель та пам’ятників міста Києва, обрамлених листям каштанів — символічною візитівкою столиці. Нижче на дзеркальному тлі розміщено нотний стан із записом музичного твору композитора.

На реверсі - стилізований портрет Ігоря Шамо, який розмірковує над створенням нового музичного шедевру. Під портретом розміщено нотний стан, що символізує музичну спадщину композитора.

Ліворуч від портрета вертикально зазначено ім'я та прізвище митця та роки його життя (1925−1982). Композицію реверсу завершують зображення та силуети листя каштанів, які підкреслюють нерозривний зв’язок маестро з Києвом.

Характеристики

Номінал — 2 грн

Діаметр — 31,0

Тираж — до 50 000 штук у сувенірному пакованні.

Гурт — рифлений

Метал (назва) — нейзильбер

Категорія якості карбування — спеціальний анциркулейтед

Маса, г — 12,8.

Де придбати

Пам’ятні монети «100 років від дня народження Ігоря Шамо» реалізовуватимуться в інтернет-магазині з 25 лютого 2025 року в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Реалізація банками-дистриб'юторами здійснюватиметься поступово після отримання пам’ятних монет в НБУ.