Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 140 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 866 000 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
22 лютого 2025, 9:24
Втрати ворога за 21 лютого: 1 140 російських окупантів, 15 танків та 155 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 866000 (+1140) осіб,
- танків — 10161 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 21139 (+9) од,
- артилерійських систем — 23528 (+66) од,
- РСЗВ — 1295 (+0) од,
- засоби ППО — 1080 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 26311 (+155),
- крилаті ракети — 3064 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 38234 (+139) од,
- спеціальна техніка — 3754 (+1).
Джерело: Мінфін
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