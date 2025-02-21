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21 лютого 2025, 19:37

Державне регулювання фармринку може спровокувати зростання цін — економіст

Запровадження державного регулювання у вигляді критичних надбавок та заборони знижок від виробників може мати негативні наслідки для фармацевтичного ринку України, вважає економічний експерт Борис Кушнірук.

За його словами, держава повинна ефективно боротися з монополіями та картельними змовами, проте встановлення жорстких обмежень може лише поглибити проблеми у галузі. Зокрема, він вказав на ризики, пов’язані із забороною виробникам надавати знижки рітейлу.

«Якщо ви це вибиваєте з-під них, це не впливає прямо на зниження цін, а навпаки, створює складну ситуацію для мереж», — пояснив Кушнірук.

Він також наголосив, що надмірне втручання у фармацевтичний ринок може знизити рівень конкуренції, що в підсумку вплине на доступність та цінову політику лікарських засобів.

Окремо експерт звернув увагу на важливість збереження іноземних інвестицій у секторі. Він підкреслив, що жорстке регулювання може змусити іноземні компанії залишити український ринок, що негативно позначиться на економіці країни.

«Безперечно, нам потрібно, щоб іноземний бізнес залишався, працював та інвестував в економіку країни», — підсумував Кушнірук.

Нагадаємо, економічний експерт Сергій Лямець раніше повідомив https://www.facebook.com/anserua/posts/pfbid02edRQ93GvSLqTaw9r4TqnTpPtZKV1UBdtrRMCir7HWXdFDjZRESdhjarnaSkyCKi1l?rdid=5xOPzlzs9DNSbZg4, що втрати бюджету від нових правил регулювання фармацевтичного ринку будуть 8 млрд грн щорічно.

Джерело: Мінфін
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