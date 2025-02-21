Кабмін виключив кілька непрацюючих індустріальних парків з реєстру

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Йдеться про Перший еко-індустріальний парк (Івано-Франківська область, створений у 2013 році); «СІГМА Парк Яричів» (Львівська область, створений у 2017 році); Rivne industrial park (Рівненська область, створений у 2020 році) та «Малин-Захід» (Житомирська область, створений у 2021 році).

Рішення ухвалене з огляду на те, що впродовж двох років в індустріальних парках не були обрані керуючі компанії. Також не проводилося господарської діяльності, спрямованої на розвитку парків і залучення учасників.

Водночас виключення індустріального парку з реєстру не є підставою для його ліквідації, наголосили в Мінекономіки. Він може продовжити свою роботу, але без отримання пільг та стимулів від держави.