До закриття міжбанку курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро впало на 3 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу.
21 лютого 2025, 17:19
Курс валют на вечір 21 лютого: долар на міжбанку подорожчав, а євро подешевшало
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Відкриття 21 лютого
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Закриття 21 лютого
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Зміни
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41,59/41,62
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41,61/41,64
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2/2
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43,64/43,66
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43,61/43,62
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3/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,95 грн. Євро купують за 43,42 грн, а продають за 43,95 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,76−41,80, євро — 43,76−43,950 грн.
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Джерело: Мінфін
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