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21 лютого 2025, 17:10

Кабмін розширив програму компенсацій за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

Кабінет Міністрів розширив доступ українцям до програми компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Відтепер компенсацію зможуть отримати й самозайняті особи, фізичні особи-підприємці, які є людьми з інвалідністю. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Кабінет Міністрів розширив доступ українцям до програми компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.
Фото: pixabay.com

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«Ми розширюємо програму, яка допомагає бізнесу облаштувати інклюзивні робочі місця для людей з інвалідністю. Відтепер обладнати своє робоче місце за підтримки держави зможуть люди з інвалідністю, які є самозайнятими, або ФОПами, ветерани з інвалідністю, які хочуть розпочати свій бізнес. Вони зможуть придбати необхідні їм спеціальні меблі, устаткування, допоміжні пристрої, як от підйомники чи пандуси», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Також роботодавці зможуть отримати компенсацію за облаштування робочого місця для працівника-ветерана, який повернувся з війни з інвалідністю.

Зазначається, що з початку року за цією програмою держава компенсувала бізнесу витрати на облаштування майже 300 робочих місць, виплативши 16 млн грн.

Крім того, уряд розширив перелік допоміжних засобів, за які можна отримати компенсацію за програмою.

Зокрема, перелік доповнено технічними засобами, програмним забезпеченням та послугами, які забезпечують переклад з/на українську жестову мову, як офлайн, так і онлайн.

Нагадаємо

Програму надання компенсацій роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю уряд запровадив в серпні 2023 року.

За умовами програми сума компенсації з 1 січня 2025 року становить до 120 тис. грн — за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи, до 80 тис. грн — для людей з інвалідністю II групи.

У 2024 році програмою скористались понад 1 500 підприємців, які облаштували майже 2 000 робочих місць для людей з інвалідністю. Держава компенсувала бізнесу витрати на 129 млн грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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