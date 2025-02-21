Фонди акцій США зафіксували першу притоку за три тижні на тлі сильних звітів

Фонди акцій США зафіксували перший приплив коштів за три тижні у семиденний період, що закінчився 19 лютого. Ця зміна була зумовлена зниженням побоювань щодо інфляції та сильними корпоративними звітами за четвертий квартал, що підвищило схильність інвесторів до ризику. Про це пише investing.com.

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Що відомо

За цей тиждень інвестори придбали фонди акцій США на чисту суму 1,59 млрд. доларів. Це лише друга тижнева чиста покупка за сім тижнів, згідно з даними LSEG Lipper.

Індекс S&P 500 досяг історичного максимуму в 6 147,45 пунктів у середу завдяки позитивному прогнозу корпоративних доходів і впевненим результатам більшості компаній, що входять до нього. Близько 76% компаній S&P 500 повідомили про доходи, що перевищили очікування, за четвертий квартал, згідно з даними LSEG за приблизно 85% цих компаній.

Мультипіталізаційні фонди акцій США зафіксували чисті покупки на суму 1,66 млрд $, що є найбільшим тижневим притоком з 20 листопада. Фонди компаній з великою капіталізацією також зафіксували чистий приплив у розмірі 877 млн. доларів. Навпаки, фонди малої та середньої капіталізації зазнали чистого відпливу в розмірі 1,62 млрд $ і 718 млн $ відповідно.

Деталі

Другий тиждень поспіль секторальні фонди стикалися з відпливом коштів: інвестори виводили кошти із фондів споживчих товарів та охорони здоров'я. Ці сектори зафіксували чистий відтік у розмірі 792 млн $ та 593 млн $ відповідно.

Облігаційні фонди залишалися привабливими сьомий тиждень поспіль, з чистою притокою в 8,62 млрд доларів. Загальні внутрішні фонди оподаткування з фіксованим доходом зафіксували чисті покупки на суму 2,14 млрд $, що відзначає сьомий тиждень припливу поспіль.

Інвестори також виявили інтерес до короткострокових та середньострокових державних та казначейських фондів, короткострокових та середньострокових фондів інвестиційного рівня та фондів кредитної участі. Ці категорії зафіксували чистий приплив у розмірі 1,77 млрд $, 1,68 млрд $ та 1,6 млрд $ відповідно.

Тим часом, фонди грошового ринку США випробували чистий продаж у розмірі 14,11 млрд. доларів, що відзначає третій тижневий відтік за останні чотири тижні.