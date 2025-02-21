Україна збільшила виробництво дронів в 10 разів: Кабмін виділяє ще майже 8 мільярдів на БПЛА

У січні 2025 року виробництво безпілотників збільшилося в 10 разів порівняно з січнем 2024 року. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 7,9 млрд грн на закупівлю дронів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Він зазначив, що за 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів — у 5 разів, протитанкової зброї — у 2 рази, боєприпасів — у 2,5 раза.

«При цьому ми зараз самі виробляємо близько третини від необхідної нам зброї. Завдання, яке ставить Уряд перед собою, — це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби», — заявив прем'єр.

Шмигаль підкреслив, щоб реалізувати цю мету, уряд цьогоріч виділив рекордну суму на модернізацію власного ОПК та закупівлю зброї.

Сьогодні Кабмін ухвалив рішення про виділення ще 7,9 млрд грн на закупівлю БПЛА. Ці кошти будуть перенаправлені Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі.