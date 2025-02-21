Шмигаль закликав купувати українські товари

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що економічний патріотизм посилює обороноздатність держави, і вважає, що сьогодні як ніколи важливо купувати саме українські товари. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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«Держава надає пріоритет українським виробникам і підтримує українських виробників. Гранти, пільгові кредити, індустріальні парки, компенсації, субсидії та регуляторні послаблення», — сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що кожному, хто готовий інвестувати в українську економіку та виробництво в Україні, уряд готовий допомагати.

«Маємо для цього десятки різних програм, але всі вони об'єднані єдиною ідеєю. Сьогодні як ніколи важливо купувати саме українські товари. Підтримувати своїх. Бо економічний патріотизм — це посилення нашої обороноздатності та нашої держави», — додав він.