Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що економічний патріотизм посилює обороноздатність держави, і вважає, що сьогодні як ніколи важливо купувати саме українські товари. Про це пише Інтерфакс-Україна.
21 лютого 2025, 15:41
Шмигаль закликав купувати українські товари
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«Держава надає пріоритет українським виробникам і підтримує українських виробників. Гранти, пільгові кредити, індустріальні парки, компенсації, субсидії та регуляторні послаблення», — сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.
Прем'єр наголосив, що кожному, хто готовий інвестувати в українську економіку та виробництво в Україні, уряд готовий допомагати.
«Маємо для цього десятки різних програм, але всі вони об'єднані єдиною ідеєю. Сьогодні як ніколи важливо купувати саме українські товари. Підтримувати своїх. Бо економічний патріотизм — це посилення нашої обороноздатності та нашої держави», — додав він.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
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