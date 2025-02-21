ЄЦБ планує створити платіжну систему на основі блокчейну

Європейський центральний банк (ЄЦБ) хоче створити платіжну систему на основі блокчейну, яка дозволить фінансовим установам проводити розрахунки грошима центрального банку. Це потенційний крок до запровадження цифрової валюти центрального банку (CBDC), повідомляє Bloomberg.

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«Це важливий внесок у підвищення ефективності європейського фінансового ринку за допомогою інновацій», — заявив у четвер член виконавчої ради ЄЦБ П'єро Чіполлоне.

Два етапи реалізації

Проект ЄЦБ передбачає два етапи реалізації. Як тільки стане можливим, центральний банк хоче розробити блокчейн-платформу, яка буде пов’язана з чинною системою розрахунків Target.

Після цього буде впроваджено «більш комплексне, довгострокове рішення», яке також включатиме операції з іноземною валютою. Наразі терміни реалізації проєкту не відомі.

Ініціатива схожа на проєкт Швейцарського національного банку, який запровадив пілотний проєкт CBDC, що дозволив проводити розрахунки за кількома цифровими облігаціями. Він був запущений в грудні 2023 року, а нещодавно його продовжили щонайменше до 2026 року.