Потрібно рахувати кожну копійку: Гетманцев пропонує запровадити військову цензуру видатків

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує запровадити військову цензуру видатків і розтягнути гарантоване пільгове фінансування ERA у $50 млрд не на рік, а на три роки на тлі невизначеності в майбутньому. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, існує прямий зв’язок з подіями у міжнародній політиці та українськими фінансами, як наслідок Україні варто критично переглянути і консолідувати усі доступні внутрішні фінансові джерела і ресурси, тобто «рахувати кожну копійку».

«Для держави — врешті жорстко припинити тінь та корупцію. Вичистити крадіїв з влади. Це вороги, гірше росіян. Почати оцінювати роботу фіскалів та правоохоронців по факту знищення тіні, по результату в цифрах надходжень, а не по кількості порушених кримінальних справ», — розповів голова комітету.

Він вважає, що варто прибрати будь-яку профанацію. Тільки від роботи Державної податкової служби Україна у 2025 році не напружуючись має отримати понад $4 млрд від детінізації, а якщо напружитись — набагато більше.

«І ввести військову цензуру видатків. Ми не можемо допустити безглуздого витрачання коштів на експерименти окремих міністрів на кшталт провального кешбеку, що дав „приріст“ ВВП менше статистичної похибки. Ми повинні розтягнути гарантоване пільгове фінансування у $50 млрд не на рік, а на три роки», — наголосив Гетманцев.

Він повідомив, що попри відносну забезпеченість фінансами у поточному році, це означає зростання невизначеності у 2026 році і надалі, насамперед, по мірі вичерпання інструменту ERA ($50 млрд від прибутків за рахунок знерухомлених активів банку росії).

Нагадаємо

Механізм ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine) — це ініціатива країн «Великої сімки» (G7), спрямована на надання Україні пільгового фінансування для підтримки макроекономічної стабільності та забезпечення бюджетних потреб у період 2025−2027 років.

У червні 2024 року лідери G7 погодили надання Україні кредиту обсягом $50 млрд в рамках цього механізму. Погашення кредиту планується здійснювати за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів.