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21 лютого 2025, 14:33

Потрібно рахувати кожну копійку: Гетманцев пропонує запровадити військову цензуру видатків

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує запровадити військову цензуру видатків і розтягнути гарантоване пільгове фінансування ERA у $50 млрд не на рік, а на три роки на тлі невизначеності в майбутньому. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує запровадити військову цензуру видатків і розтягнути гарантоване пільгове фінансування ERA у $50 млрд не на рік, а на три роки на тлі невизначеності в майбутньому.
Фото: facebook.com/d.getmancev

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За його словами, існує прямий зв’язок з подіями у міжнародній політиці та українськими фінансами, як наслідок Україні варто критично переглянути і консолідувати усі доступні внутрішні фінансові джерела і ресурси, тобто «рахувати кожну копійку».

«Для держави — врешті жорстко припинити тінь та корупцію. Вичистити крадіїв з влади. Це вороги, гірше росіян. Почати оцінювати роботу фіскалів та правоохоронців по факту знищення тіні, по результату в цифрах надходжень, а не по кількості порушених кримінальних справ», — розповів голова комітету.

Він вважає, що варто прибрати будь-яку профанацію. Тільки від роботи Державної податкової служби Україна у 2025 році не напружуючись має отримати понад $4 млрд від детінізації, а якщо напружитись — набагато більше.

«І ввести військову цензуру видатків. Ми не можемо допустити безглуздого витрачання коштів на експерименти окремих міністрів на кшталт провального кешбеку, що дав „приріст“ ВВП менше статистичної похибки. Ми повинні розтягнути гарантоване пільгове фінансування у $50 млрд не на рік, а на три роки», — наголосив Гетманцев.

Він повідомив, що попри відносну забезпеченість фінансами у поточному році, це означає зростання невизначеності у 2026 році і надалі, насамперед, по мірі вичерпання інструменту ERA ($50 млрд від прибутків за рахунок знерухомлених активів банку росії).

Нагадаємо

Механізм ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine) — це ініціатива країн «Великої сімки» (G7), спрямована на надання Україні пільгового фінансування для підтримки макроекономічної стабільності та забезпечення бюджетних потреб у період 2025−2027 років.

У червні 2024 року лідери G7 погодили надання Україні кредиту обсягом $50 млрд в рамках цього механізму. Погашення кредиту планується здійснювати за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+27
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
21 лютого 2025, 14:43
#
Он уже «помог» , десятки тысяч ФОП закрылись … вместо того чтоб думать о том как нарастить ВВП , где взять инвестиции , как выйти из построенной за 30 лет экономики дожития в развитие … человек занят — новыми формами чеков … печалька .

Нищие всегда экономят , богатые — ищут новые источники доходов .
+
0
MAXAOH
MAXAOH
21 лютого 2025, 15:09
#
А какой был доход по этим ФОПам? Они вообще рабочие были или без доходные? А может это были ФОПы, через которых от налогов уходили?)
+
+42
Kharakternyk
Kharakternyk
21 лютого 2025, 14:46
#
А війну закінчувати не думаєте?
+
+44
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
21 лютого 2025, 14:52
#
У вас есть рекомендации ? что там на россии думают ? вернут оккупированное ? восстановят разрушенное ?
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0
penetrator1963
penetrator1963
21 лютого 2025, 15:46
#
Та, какое заканчивать? там уже отчитались, что рвутся в бой отборнейших 10000 головорезов с 18 до 24 лет. мы ещё не в позиции силы, вот упрётся фронт в Карпаты, чтобы мы на высоте были, вот тогда и поговорим.
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
21 лютого 2025, 15:59
#
Это количество хватит на месяц
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0
MAXAOH
MAXAOH
21 лютого 2025, 15:08
#
Можно попробовать с коррупцией бороться! Или не вариант?)
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0
godvinik
godvinik
21 лютого 2025, 15:18
#
То есть тратить будут на дороги опять, но военная цензура не позволит узнать
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0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
21 лютого 2025, 15:51
#
Кожну копійку рахують прокурори-інваліди та потужні менеджери, зараз держбюджет розкрадають вже не тисячами, не мільйонами, а мільярдами, сьогодні ось менеджер оператораГТС наніс збитків Україні на десятки мільярдів і виїхав за кордон
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