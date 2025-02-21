Агрохолдинг KSG Agro придбав 1,5 млн власних акцій, що складає 10% їх загальної кількості, у свого основного акціонера Olbis Investments Ltd. Про це повідомила пресслужба компанії, пише Ліга.
Агрохолдинг KSG Agro викупив 10% власних акцій
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«Метою такого кроку є збільшення ліквідності холдингу, яке дозволить KSG Agro диверсифікувати та розширити інвестиційну діяльність на ринках Євросоюзу», — зазначають у пресслужбі агрохолдингу.
Агрохолдинг хоче зробити особливий акцент на інвестиціях у біодобрива. Як частину довгострокової стратегії компанії для посилення фінансової стабільності розглядають також інвестиції у нерухомість.
Першим кроком у впровадженні цієї стратегії є зміцнення фінансового становища та ліквідності компанії шляхом придбання 1,5 млн акцій у її основного акціонера — Olbis Investments Ltd.
Раніше 64,62% акціонерного капіталу холдингу належали Olbis Investments Ltd S.A., а 35,17% були у вільному обігу.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 1