Єна відступила в п'ятницю від 2,5-місячного максимуму, досягнутого на тлі стрибка японської інфляції, тоді як долар завершує падінням третій тиждень поспіль, пише Reuters.
Долар упав до мінімумів грудня на тлі політики Трампа
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини
Американська валюта знижується в міру того, як трейдери оцінюють початок другого президентського терміну Трампа, який поки що не ознаменувався агресивною торговою політикою, анонсованою республіканцем у ході передвиборчої кампанії.
Свіжі дані показали, що базова інфляція в Японії досягла 19-місячного піку в січні, що підтримало очікування подальшого підвищення процентних ставок у Японії.
Єна різко відступила, а прибутковість облігацій знизилася після того, як голова Банку Японії Уеда заявив, що центральний банк може посилити купівлю державних облігацій, якщо довгострокові відсоткові ставки зростуть.
Після заяв пара USDJPY зміцнилася і о 09:47 торгувалася на рівні 150,62, додаючи 0,62% і повернувшись вище 150,00.
Тим часом індекс долара зазнає втрат, оскільки «бики», які наростили великі довгі позиції в очікуванні торгової війни, відступили, оскільки Трамп ухильно висловлювався про тарифи.
Індекс USD на момент написання матеріалу додавав 0,11%, торгуючись біля позначки 106,48. Раніше під час сесії котирування досягли мінімуму 12 грудня 106,33.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 2