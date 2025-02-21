Долар упав до мінімумів грудня на тлі політики Трампа

Єна відступила в п'ятницю від 2,5-місячного максимуму, досягнутого на тлі стрибка японської інфляції, тоді як долар завершує падінням третій тиждень поспіль, пише Reuters.

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Американська валюта знижується в міру того, як трейдери оцінюють початок другого президентського терміну Трампа, який поки що не ознаменувався агресивною торговою політикою, анонсованою республіканцем у ході передвиборчої кампанії.

Свіжі дані показали, що базова інфляція в Японії досягла 19-місячного піку в січні, що підтримало очікування подальшого підвищення процентних ставок у Японії.

Єна різко відступила, а прибутковість облігацій знизилася після того, як голова Банку Японії Уеда заявив, що центральний банк може посилити купівлю державних облігацій, якщо довгострокові відсоткові ставки зростуть.

Після заяв пара USDJPY зміцнилася і о 09:47 торгувалася на рівні 150,62, додаючи 0,62% і повернувшись вище 150,00.

Тим часом індекс долара зазнає втрат, оскільки «бики», які наростили великі довгі позиції в очікуванні торгової війни, відступили, оскільки Трамп ухильно висловлювався про тарифи.

Індекс USD на момент написання матеріалу додавав 0,11%, торгуючись біля позначки 106,48. Раніше під час сесії котирування досягли мінімуму 12 грудня 106,33.