Курс валют на 21 лютого: долар подешевшав, євро — подорожчало

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 10 копійок, а у продажу не змінився. Євро не змінилося у купівлі та додало 5 копійок у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 1 копійку у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−42,00 грн. Євро купують за 43,35 грн, а продають за 44,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,69−41,75, євро — 43,75−43,96 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,59−41,62 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,64−43,66 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.