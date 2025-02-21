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21 лютого 2025, 11:19

Ціни на нафту зросли на тлі попиту в США та Китаї

Ціни на нафту стабілізувалися у п’ятницю, 21 лютого, але завершують тиждень 2% зростання на тлі покращення прогнозів щодо попиту в США та Китаї. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту стабілізувалися у п’ятницю, 21 лютого, але завершують тиждень 2% зростання на тлі покращення прогнозів щодо попиту в США та Китаї.
Фото Pixabay

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Що відомо

Обидва індекси цього тижня зросли на понад 2% — це найбільше тижневе зростання з початку січня. Brent відзначатиме другий тиждень зростання після трьох тижнів падіння. Очікується, що WTI матиме перший тиждень зростання після чотирьох тижнів падіння.

Світовий попит на нафту становив у середньому 103,4 мільйона барелів на добу до 19 лютого, збільшившись на 1,4 млн б/д, повідомили аналітики JPMorgan.

Вони очікують холодної погоди в США та зростання промислової активності в Китаї, оскільки люди повертаються з відпустки, що сприятиме зростанню попиту наступного тижня.

Запаси сирої нафти в США зросли, а запаси бензину та дистилятів скоротилися минулого тижня, оскільки сезонне обслуговування на нафтопереробних заводах призвело до зниження переробки, повідомило Управління енергетичної інформації в четвер.

«Зменшення запасів бензину та дистилятів у США, а також занепокоєння щодо обмежених поставок у росію підтримують ціни на нафту», — сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

Деталі

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив Bloomberg Television у четвер, що росія може добитися деякого послаблення санкцій США на основі своєї готовності вести переговори про припинення війни в Україні.

Тим часом перебої з поставками нафти продовжували підтримувати ціни на високому рівні.

рф заявила, що потоки нафти Каспійського трубопровідного консорціуму, основного маршруту для експорту сирої нафти з Казахстану, скоротилися на 30%-40% у вівторок після атаки українського безпілотника на насосну станцію.

Казахстан закачав рекордно великі обсяги нафти, незважаючи на пошкодження свого основного експортного маршруту через Росію, повідомили в четвер джерела в галузі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
21 лютого 2025, 11:23
#
Чергова обіцянка короля Трампа йде по пі…
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