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21 лютого 2025, 10:48

Не тільки Volkswagen: Які нові авто популярні у Німеччині

У Німеччині, найбільшому автомобільному ринку в Європі, беззаперечним лідером залишається Volkswagen Golf. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані focus2move.

У Німеччині, найбільшому автомобільному ринку в Європі, беззаперечним лідером залишається Volkswagen Golf.
Фото: freepik.com

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У січні 7687 нових Golf поповнили автопарк Німеччини.

У трійку найпопулярніших нових автомобілів у цій країні також потрапили Volkswagen Tiguan та Volkswagen T-Roc.

Найпопулярніші авто

Загалом топ-10 моделей січневого ринку нових авто Німеччини виглядає наступним чином:

  1. Volkswagen Golf — 7687 од. (-22,6% в річному обчисленні);
  2. Volkswagen Tiguan — 6657 од. (+4,1 %);
  3. Volkswagen T-Roc — 6459 од. (+47,5%);
  4. Skoda Octavia — 4078 од. (-8,6%);
  5. Seat Leon — 3922 од. (+23,7%);
  6. Volkswagen Passat — 3776 од. (+21,1%);
  7. Mercedes GLC — 3143 од. (+28%);
  8. Volkswagen ID.7 — 3140 од. (+2111,3%);
  9. Skoda Enyaq — 3056 од. (+109,7%);
  10. Volvo XC60 — 2 783 од. (+74,6%).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
My Name
My Name
21 лютого 2025, 10:55
#
Цікаво, що BMW немає в цьому списку. Таке враження, що BMW роблять для багатих з Одеси.
+
0
AP1
AP1
21 лютого 2025, 11:18
#
Просто не попали в TOP-10 популярних авто.

Looking at cumulative data for January 2025 brand-wise, Volkswagen sold the most cars at 46,381 (+11.6%), followed by Mercedes at 19,727 (-7.5%) in front of Skoda at 16,526 (-1%) and BMW with 16,228 sales (+0.9%).
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