Не тільки Volkswagen: Які нові авто популярні у Німеччині

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У січні 7687 нових Golf поповнили автопарк Німеччини.

У трійку найпопулярніших нових автомобілів у цій країні також потрапили Volkswagen Tiguan та Volkswagen T-Roc.

Загалом топ-10 моделей січневого ринку нових авто Німеччини виглядає наступним чином:

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