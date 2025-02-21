У Німеччині, найбільшому автомобільному ринку в Європі, беззаперечним лідером залишається Volkswagen Golf. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані focus2move.
21 лютого 2025, 10:48
Не тільки Volkswagen: Які нові авто популярні у Німеччині
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У січні 7687 нових Golf поповнили автопарк Німеччини.
У трійку найпопулярніших нових автомобілів у цій країні також потрапили Volkswagen Tiguan та Volkswagen T-Roc.
Найпопулярніші авто
Загалом топ-10 моделей січневого ринку нових авто Німеччини виглядає наступним чином:
- Volkswagen Golf — 7687 од. (-22,6% в річному обчисленні);
- Volkswagen Tiguan — 6657 од. (+4,1 %);
- Volkswagen T-Roc — 6459 од. (+47,5%);
- Skoda Octavia — 4078 од. (-8,6%);
- Seat Leon — 3922 од. (+23,7%);
- Volkswagen Passat — 3776 од. (+21,1%);
- Mercedes GLC — 3143 од. (+28%);
- Volkswagen ID.7 — 3140 од. (+2111,3%);
- Skoda Enyaq — 3056 од. (+109,7%);
- Volvo XC60 — 2 783 од. (+74,6%).
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Looking at cumulative data for January 2025 brand-wise, Volkswagen sold the most cars at 46,381 (+11.6%), followed by Mercedes at 19,727 (-7.5%) in front of Skoda at 16,526 (-1%) and BMW with 16,228 sales (+0.9%).