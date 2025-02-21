В Україні подешевшала капуста, але її ціна все ще в 4,5 раза вища, ніж рік тому

В Україні почали знижуватися ціни на білокачанну капусту. Фермери, які раніше утримувалися від продажу в очікуванні подальшого зростання цін, почали розпродувати наявні обсяги продукту через стрімке погіршення якості капусти в сховищах. Про це повідомляє EastFruit.

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Зазначається, що з середини січня фермери практично щодня підвищували ціни на капусту, але зараз більшість виробників змушені переглядати ціну у бік зниження.

Так, на сьогодні білокачанна капуста надходить у продаж по 32−38 грн/кг ($0,77−0,91/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас господарства, які мають запаси якісної продукції, з продажами не поспішають, оскільки впевнені, що попит на капусту активізується ближче до кінця поточного місяця.

Попри зниження цін, на сьогодні білокачанна капуста в Україні надходить у продаж у середньому в 4,5 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.