Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 280 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 864 860 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
21 лютого 2025, 8:18
Втрати ворога за 20 лютого: 1 280 російських окупантів, 12 танків та 135 БПЛА
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 864860 (+1280) осіб,
- танків — 10146 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 21130 (+18) од,
- артилерійських систем — 23462 (+52) од,
- РСЗВ — 1295 (+4) од,
- засоби ППО — 1080 (+2) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 26156 (+135),
- крилаті ракети — 3064 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 38104 (+143) од,
- спеціальна техніка — 3753 (+1).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі