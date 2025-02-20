Європейський парламент та Рада Європейського Союзу схвалили створення Фонду реформ та зростання для Молдови з фінансуванням у 1,9 млрд євро на 2025−2027 роки. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
ЄС створив Фонд для економічного зростання Молдови на майже 2 мільярди євро
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Зазначається, що це найбільший пакет фінансової підтримки ЄС з моменту набуття Молдовою незалежності.
Кошти фонду стимулюватимуть економіку Молдови та наближатимуть країну до членства в ЄС шляхом прискорення реформ.
Фінансування охоплюватиме всі сектори, які мають життєво важливе значення для сприяння економічному зростанню Молдови та її інтеграції у єдиний ринок ЄС.
Частину коштів направлять на:
- Нові дороги, мости та залізничну інфраструктуру, такі як кільцева дорога навколо Кишинева, розширення сполучення Одеса-Кишинів-Яси, а також мости через річку Прут.
- Будівництво нової лінії електропередачі та початку будівництва ще двох, які з'єднають Молдову з електромережею ЄС.
- Енергетичні субсидії.
- Будівництво двох нових добре обладнаних лікарень у Кагулі та Бєльцях.
- Інтеграцію Молдови до зони роумінгу ЄС та забезпечення широкосмугового доступу до інтернету у віддалених районах Молдови.
- Поліпшення доступу до фінансування та підтримки для 25 000 підприємств, включно з малими сімейними підприємствами.
Кошти виділятимуться двічі на рік на основі запитів уряду Молдови та після перевірки Єврокомісією виконання необхідних умов.
Підтримка в межах Фонду доповнить дворічну Комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови, оголошену 4 лютого. Її мета — повністю позбавити енергоринок країни залежності від російських постачань до кінця 2026 року.
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