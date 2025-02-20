До закриття міжбанку курс долара знизився на 12 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
20 лютого 2025, 17:36
Курс валют на вечір 20 лютого: долар на міжбанку подешевшав на 12 копійок
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Відкриття 20 лютого
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Закриття 20 лютого
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Зміни
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41,71/41,74
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41,59/41,62
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12/12
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43,52/43,53
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43,45/43,47
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7/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,00 грн. Євро купують за 43,35 грн, а продають за 43,95 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,70−41,80, євро — 43,70−43,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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