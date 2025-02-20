Світовий банк торік надав Україні майже $32 мільярди на відбудову

У 2024 році Світовий банк надав Україні $31,8 мільярда для відновлення та відбудови. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Підтримка Світового банку

«У 2024 році було укладено 28 угод на загальну суму $31,8 млрд, з яких грантів — $22,9 млрд. Мільйони українців отримали підтримку завдяки співпраці України зі Світовим банком», — йдеться в повідомленні.

З них $26,3 млрд пішло на допомогу малозабезпеченим сім'ям, ВПО, особам з інвалідністю, а також сім'ям з дітьми, виплату заробітної плати працівників охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування та державних службовців у межах проєкту PEACE in Ukraine.

Водночас майже $230 млн спрямовано на підтримку агровиробників через доступні кредити та гранти, що дозволило підтримати більше 50 000 ферм і 40 000 малих ферм, та надати доступне фінансування для 10 000 фермерів (проєкт ARISE).

Також було забезпечено надання компенсацій за дрібні та середні ремонти частково пошкоджених житлових будинків для 82 944 домогосподарств (проєкт HOPE). В рамках проєкту Re-PoWER укладено контрактів на суму $47 млн на поставку основного обладнання з теплопостачання для Харкова (13 блочно-модульних котелень, 15 когенераційних установок та 10 генераторів).