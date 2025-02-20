ЄЦБ зафіксував рекордний збиток у 2024 році

Європейський центральний банк (ЄЦБ) зафіксував рекордні збитки у 2024 році внаслідок власної грошово-кредитної політики. Як йдеться у пресрелізі регулятора, його збиток становив 7,944 млрд євро порівняно з 1,3 млрд євро роком раніше.

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Деталі

Показник можна порівняти з результатом 2023 року без урахування переказу коштів із резервів на покриття ризиків. Вивільнення резервів у розмірі 6,62 млрд євро дозволило частково компенсувати збиток у 7,886 млрд євро, зафіксований у 2023 році, у зв'язку з чим чистий результат становив 1,3 млрд євро.

У 2024 році регулятор не зміг покрити втрати, оскільки резерви були нульовими.

Збиток за 2024 рік, як і за 2023 рік, залишиться на балансі ЄЦБ і буде перенесено на майбутні періоди для майбутніх прибутків.

З урахуванням зафіксованого збитку, розподілу прибутку серед центробанків країн єврозони не буде.

ЄЦБ фіксує збитки після багатьох років великих прибутків внаслідок власних дій, спрямованих на підтримку цінової стабільності в єврозоні, наголошується у пресрелізі. Зокрема, це пов'язано зі збільшенням обсягу активів на балансі ЦП, і відповідно зростанням вартості їх обслуговування в результаті підвищення відсоткових ставок у 2022 та 2023 роках.

Чисті процентні витрати ЄЦБ у 2024 році становили 6,983 млрд євро порівняно з 7,193 млрд євро роком раніше.

ЄЦБ очікує, що може залишатися збитковим у найближчі роки, проте втрати вже не будуть такими ж високими.