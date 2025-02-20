Золото оновило максимум на тлі побоювань щодо нових мит Трампа

У четвер, 20 лютого, ціни на золото зросли до історичного максимуму та торгувалися вище рівня $2 950 за тройську унцію через побоювання, що нові мита президента США Дональда Трампа розв’яжуть глобальну торговельну війну, а це підштовхне інвесторів до купівлі цього металу. Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

Станом на 10:53 за київським часом ціна спотового золота зросла на 0,7% до $2 953,12 за тройську унцію після досягнення $2 954,69 на початку сесії, що стало десятим рекордом цього року.

Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 1,2% до $2970,7.

Золото, яке традиційно вважається активом-притулком в умовах невизначеності, з початку року подорожчало на 12%.

«Рівень у $3 000, схоже, справляє магнетичний вплив на ринок, і навіть незважаючи на те, що технічно ринок є перекупленим, ми, здається, маємо намір подолати цей рівень», — заявив незалежний аналітик Росс Норман.

Що з іншими дорогоцінними металами

Спотова ціна срібла додала 0,9%, до $33 за тройську унцію.

Платина зросла на 0,3%, до $974,85.

Паладій подорожчав на 1,4%, до $981,70.

Нагадаємо

Трамп у середу заявив, що протягом місяця або навіть раніше оголосить про нові мита, які торкнуться лісоматеріалів, автомобілів, напівпровідників та фармацевтичної продукції.

З моменту вступу на посаду 20 січня Трамп уже запровадив 10% мито на імпорт з Китаю та 25% мито на сталь і алюміній.

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