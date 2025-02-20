Бразилія приєднується до ОПЕК+

Національна енергетична рада Бразилії схвалив приєднання до ОПЕК+, групи великих країн-експортерів нафти. Про це повідомляє пресслужба ОПЕК.

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Рішення було прийнято після початкової заявки, зробленої міністром промисловості та енергетики Бразилії Олександром Сільвейрою на 36-й зустрічі міністрів країн ОПЕК+ 30 листопада 2023 року.

Хартія співробітництва, створена у липні 2019 року, надає платформу для сприяння діалогу та обміну думками щодо умов та подій на світових ринках нафти та енергоносіїв.

Мета полягає в тому, щоб сприяти надійному енергопостачанню та довгостроковій стабільності на благо виробників, споживачів, інвесторів та світової економіки.

До групи входять 12 членів ОПЕК, а також ще 10 великих нафтовидобувних країн.

Хоча країни, що не входять до ОПЕК, погоджуються співпрацювати з членами організації, Бразилія не матиме жодних обов’язкових зобов’язань, таких як скорочення видобутку. Про це заявив Сільвейра на пресконференції, повідомляє CNN.

Він назвав ОПЕК+ лише «форумом для обговорення стратегій між нафтовидобувними країнами».

«Ми не повинні соромитися того, що ми виробники нафти. Бразилія повинна зростати, розвиватися та створювати доходи й робочі місця», — додав Сільвейра.

Видобуток нафти

Бразилія — сьомий за величиною виробник нафти у світі. Країна видобуває приблизно 4,3 млн барелів на день, або 4% світового виробництва, згідно з даними Управління енергетичної інформації (EIA) — агентства уряду США.

У 2024 році нафта стала основним експортним продуктом країни, на неї припало 13,3% бразильських зовнішніх продажів, що перевищило експорт сої.

Найбільший виробник нафти у світі - це США. Країна видобуває майже 22 млн барелів на день, тоді як Саудівська Аравія — найбільший виробник в ОПЕК, яка видобуває близько 11 млн барелів.