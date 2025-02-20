У січні великі платники сплатили понад 22 млрд грн податків

Протягом січня 2025 року платниками Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків забезпечено збір платежів до загального фонду Держбюджету в розмірі 22,2 млрд грн, що на 20,2% або на 3,7 млрд грн більше січня минулого року. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

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Податки до бюджету

У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло по податку на додану вартість — 14,6 млрд грн, по податку на доходи фізичних осіб — 3,8 млрд грн, по акцизному податку з вироблених підакцизних товарів — 2,9 млрд грн, по податку на прибуток — 0,2 млрд гривень.

Крім того, слід зазначити зростання надходжень до Держбюджету в порівнянні з січнем 2024 року, зокрема:

по податку на додану вартість на 10,7% або на 1,4 млрд грн більше

по податку на доходи фізичних осіб на 61,9% або на 1,5 млрд грн більше

по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних на 50,8% або на 1,0 млрд грн більше

по рентній платі та платі за використання інших природних ресурсів на 31,7% або на 76,9 млн грн більше

по рентній платі за користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом) України на 38,1% або на 68,5 млн грн більше

по збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження на 34,7% або на 67,5 млн грн більше та по акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів на 56,4% або на 28,6 млн грн більше.

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у січні 2025 року становили 3,9 млрд грн, що на 29,3% або на 0,9 млрд грн більше ніж у січні 2024 року.