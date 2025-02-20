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20 лютого 2025, 13:30

Наскільки високо можуть злетіти XRP, Solana, Cardano та XYZ протягом наступних 60 днів? Думка аналітиків

У найближчі 60 днів XRP, Solana, Cardano та XYZ можуть зазнати значних змін. Аналітики діляться прогнозами щодо того, наскільки ці криптовалюти можуть зрости в ціні. У цій статті ми розглянемо експертні думки та дізнаємось, яких висот можуть досягти ці активи, а також розкриємо їх потенціал для зростання.

У найближчі 60 днів XRP, Solana, Cardano та XYZ можуть зазнати значних змін.

$XYZ прагне до зростання на 99,900%, досягаючи статусу G.O.A.T.

XYZVerse ($XYZ) привніс у нішу мемкоїнів абсолютно нову концепцію, поєднуючи азарт спорту з динамікою крипторинку. Проєкт створений для фанатів футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту й пропонує не просто токен, а активно зростаючу спільноту, засновану на пристрасті до гри.

З амбітною концепцією Greatest of All Time (G.O.A.T.), XYZVerse прагне досягти висот, про які інші мемкоїни можуть лише мріяти. Нещодавно проєкт отримав звання «Найкращий новий мемкоїн», що підкреслює його перспективи.

Що робить $XYZ особливим?

  • Чітка дорожня карта розвитку

  • Сильна спільнота, орієнтована на довгострокове зростання

  • Інноваційний підхід, що об'єднує спорт і крипто

Зараз $XYZ готовий стати головним претендентом на лідерство й зайняти місце на п'єдесталі переможців.

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$XYZ вже демонструє результати ще до виходу на ринок

  • Стартова ціна: $0.0001

  • Поточна ціна: $0.0025

  • Наступний етап: $0.003333

  • Кінцева ціль: $0.1

З моменту запуску $XYZ вже виріс на тисячі відсотків, і це лише початок. Пресейл продовжує набирати обертів із шаленою швидкістю.

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Ripple (XRP)

За останні 6 місяців XRP виріс на331.63%, демонструючи потужний імпульс на ринку. Однак за останній місяць спостерігалося зниження на 12.46%, хоча нещодавнє зростання на 6.94% знову пожвавило інтерес до монети.

Поточні рівні для спостереження:

  • Діапазон цін: $2.43 — $2.93

  • Опір: $3.14 та $3.65

  • Підтримка: $2.12 та $1.61

Технічні індикатори:

  • RSI: 53.30 — нейтральна зона

  • MACD: -0.0095 — можливий низхідний імпульс

  • Стохастик: 79.66 — близько до зони перекупленості

Прогноз: Якщо XRP проб'є опір на $3.14, він може зрости ще більше, але падіння нижче $2.12 може сигналізувати про корекцію.

Solana (SOL)

Solana останнім часом зазнала сильної волатильності. За останній тиждень ціна впала на 13.19%, а за місяць — на 31.67%. Однак за останні пів року SOL все ж додала 19.84%, демонструючи довгострокове зростання.

Ключові рівні:

  • Діапазон цін: $180.20 — $202.84

  • Підтримка: $172.02 та $149.38

  • Опір: $217 та $239

Технічні індикатори:

  • RSI: 55.86 — нейтральна зона

  • Стохастик: 85.13 — перекупленість

  • MACD: -0.519 — слабкий ведмежий сигнал

Прогноз:Пробиття опору на $217 може повернути Solana до висхідного тренду. Якщож підтримка на $172.02 не втримається, можливе подальше зниження.

Cardano (ADA)

Cardano також переживає нестабільність. За останні 6 місяців ADA зросла на 103%, але останні тижні були складними — за місяць ціна знизилася на 22.45%.

Поточний діапазон цін: $0.68 — $0.85

Ключові рівні:

  • Опір: $0.92 та $1.09

  • Підтримка: $0.59 та $0.42

Технічні індикатори:

  • RSI: 52.84 — нейтральна зона

  • Стохастик: 79.37 — близько до зони перекупленості

  • MACD: -0.00414 — слабкий ведмежий імпульс

Прогноз: Прорив вище $0.92 відкриє шлях до зростання, але падіння нижче $0.59 може посилити тиск з боку продавців.

Висновок

Хоча XRP, Solana та Cardano мають потенціал для зростання, саме XYZVerse виділяється серед інших проєктів. Завдяки своїй унікальній концепції, що об'єднує спорт і мем-культуру, XYZ прагне до зростання на 20,000% і може стати одним із найгучніших хітів поточного ринку.

📈 Дізнайтеся більше про XYZVerse ($XYZ) тут

Джерело: Мінфін
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