Binance.US відновила операції з доларом, співзасновник Tether готує конкурента USDT: що нового

Binance.US відновила операції з доларом

Американська біржа Binance.US відновила депозити і виведення коштів у доларах США через майже 18 місяців обмежень. Про це йдеться в блозі компанії.

Користувачі знову можуть поповнювати і виводити долари США, використовуючи банківські рахунки, купувати криптовалюту через систему ACH і торгувати в парах з USD. Повноцінний доступ до сервісу клієнти отримають найближчими днями.

Список доступних послуг:

введення і виведення коштів у USD;

купівля та продаж криптовалют за USD;

конвертація між USD і криптовалютою;

торгівля парами з USD;

планові покупки цифрових активів.

Нагадаємо, що Binance.US призупинила доларові депозити влітку 2023 року незабаром після позову Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Регулятор звинуватив Binance у відсутності реєстрації в американського підрозділу.

Новий вірус XCSSET загрожує криптогаманцям на macOS

Дослідники Microsoft Threat Intelligence виявили нову версію шкідливої програми XCSSET, здатної атакувати криптовалютні гаманці на macOS. Оновлений вірус записує відео з екрана жертви та може підміняти біткоїн-адреси в браузері.

XCSSET було вперше виявлено 2020 року, його використовували для викрадення даних із месенджера Telegram і знімання скриншотів. Тепер він навчився викрадати інформацію з Apple Notes і застосовувати складні методи обфускації, що ускладнює його виявлення. Шкідлива програма запускається щоразу, коли користувач активує функцію Launchpad.

Microsoft заявила, що поки виявила XCSSET тільки в обмеженій кількості атак. Однак його можливості дають змогу зловмисникам не тільки красти криптовалюту, а й використовувати програму для атак з вимогою викупу.

Дослідники Trend Micro раніше повідомляли, що шкідливе програмне забезпечення в основному націлене на розробників. XCSSET поширюється через заражені проєкти Xcode, які використовуються для створення додатків macOS. Він втручається в роботу браузера і може перенаправляти криптовалютні перекази на рахунки шахраїв.

Експерти радять користувачам завантажувати застосунки тільки з надійних джерел і перевіряти репозиторії Xcode перед установкою.

Галузь майнінгу приносить $4 мільярди на рік економіці США

Згідно зі звітом Perryman Group, індустрія майнінгу біткоїна забезпечує економіці США більш ніж $4,1 млрд на рік і створила понад 31 000 робочих місць. Дослідження було проведено на замовлення Texas Blockchain Council і Digital Chamber of Commerce.

За даними звіту, майнінг перетворився на важливий фактор зростання економіки, особливо в невеликих і сільських громадах. Компанії, що займаються видобутком біткоїна, не тільки створюють робочі місця, а й стають значущими платниками податків та інвесторами в місцеву інфраструктуру.

Експерти заявили, що на США припадає близько 40% світового хешрейту, а найбільшу економічну вигоду отримує Техас. У цьому штаті видобуток біткоїна приносить $1,7 млрд на рік, створюючи понад 12 200 робочих місць. Серед найбільших гравців — MARA, Riot, Core Scientific, Hut 8 і Bitdeer.

Джорджія і Нью-Йорк також значно виграють від розвитку галузі. Джорджія отримує $316,8 млн на рік, а Нью-Йорк — $225,9 млн. Загалом дванадцять ключових штатів формують основну частину доходів індустрії, йдеться у звіті.

Крім фінансового ефекту, компанії, що працюють у сфері майнінгу, інвестують в енергетику, підтримують соціальні проєкти та сприяють стабілізації електромереж. На думку аналітиків, це робить їх важливими економічними гравцями на місцевому рівні.

Звіт ґрунтується на даних державних і приватних джерел, а також на аналізі мультиплікативних ефектів, включно зі зростанням робочих місць, виробництва і доходів.

Співзасновник Tether планує представити конкурента USDT

Співзасновник і колишній CEO Tether Рів Коллінз очолив проєкт Pi Protocol, який планує представити конкурента USDT пізніше у 2025 році. Про це повідомляє Bloomberg.

Коллінз заснував компанію Realcoin разом із Броком Пірсом і Крейгом Селларсом у 2014 році. Незабаром проєкт перейменували на Tether. Безпосередньо сам Коллінз очолював компанію з 2013 по 2015 рік, після чого її було продано операторам біржі Bitfinex.

Як зазначили в Bloomberg, Коллінз є головою і співзасновником проєкту Pi Protocol. Розробники останнього планують реліз у мережах Ethereum і Solana у другій половині 2025 року.

Pi Rrotocol виступить емітентом стейблкоїна USP із забезпеченням у вигляді токенізованих активів (RWA), зокрема облігацій Казначейства США (T-bills). Коефіцієнт надлишкового покриття забезпечується за рахунок смартконтрактів, які будуть автоматично оцінювати вартість застави.

Під час випуску USP учасники отримають ще один токен — USI — як винагороду. Як зазначив сам Коллінз, ідея полягає в тому, щоб розділити доходи зі спільнотою.

«Ми розглядаємо Pi Protocol як еволюцію стейблкоїнів. Tether надзвичайно успішно демонструє попит на такі активи. Але вони зберігають всю прибутковість. Ми вважаємо, що через 10 років ринок дійсно готовий до розвитку», — зазначив він.

Pi Protocol позиціонується як децентралізований проєкт. Власники USPi зможуть ухвалювати управлінські рішення і отримуватимуть частину доходів компанії, зокрема від випуску USP. Частка команди проєкту в пропозиції USPi становить 25%. Пресейл токенів уже почався, зазначили у виданні.