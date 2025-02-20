Курс валют на 20 лютого: долар у банках втратив 10 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 5 копійок в продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 2 копійки, а у продажу 8 копійок. Євро не змінилося у купівлі та додало 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,07 грн. Євро купують за 43,30 грн, а продають за 43,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,87−41,95, євро — 43,75−43,92 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,71−41,74 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,52−43,53 грн/євро.

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