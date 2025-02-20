Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1190 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 863 580 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 лютого 2025, 8:10
Втрати ворога за 19 лютого: 1 190 російських окупантів, 14 танків та 160 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 863580 (+1190) осіб,
- танків — 10134 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 21112 (+14) од,
- артилерійських систем — 23410 (+63) од,
- РСЗВ — 1291 (+3) од,
- засоби ППО — 1078 (+6) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 26021 (+160),
- крилаті ракети — 3064 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 37961 (+136) од,
- спеціальна техніка — 3752 (+0)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі