Нігерія подала до суду на криптовалютну біржу Binance з вимогою стягнути економічні збитки та штраф за несплату податків. Про це повідомляє Reuters.
Нігерія подала у суд на криптобіржу Binance, вимагаючи $81,5 млрд
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Влада Нігерії звинувачує криптовалютну біржу у заборгованості по податках, а також у збитках для країни, спричиненою операціями Binance.
Компанію змушують виплатити 79,5 млрд дол за економічні збитки та також 2 млрд дол у вигляді несплачених податків.
Також у 2024 році компанію звинуватили у несплаті податку на додану вартість і прибуток, неподанні податкових декларацій та допомозі клієнтам ухилятися від сплати податків через свою платформу. У Binance заперечили звинувачення.
Також компанія зіткнулась зі звинуваченням Нігерійського агентства по боротьбі з корупцією у відмиванні грошей.
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