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19 лютого 2025, 18:37

Нігерія подала у суд на криптобіржу Binance, вимагаючи $81,5 млрд

Нігерія подала до суду на криптовалютну біржу Binance з вимогою стягнути економічні збитки та штраф за несплату податків. Про це повідомляє Reuters.

Нігерія подала до суду на криптовалютну біржу Binance з вимогою стягнути економічні збитки та штраф за несплату податків.

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Влада Нігерії звинувачує криптовалютну біржу у заборгованості по податках, а також у збитках для країни, спричиненою операціями Binance.

Компанію змушують виплатити 79,5 млрд дол за економічні збитки та також 2 млрд дол у вигляді несплачених податків.

Також у 2024 році компанію звинуватили у несплаті податку на додану вартість і прибуток, неподанні податкових декларацій та допомозі клієнтам ухилятися від сплати податків через свою платформу. У Binance заперечили звинувачення.

Також компанія зіткнулась зі звинуваченням Нігерійського агентства по боротьбі з корупцією у відмиванні грошей.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Mini Mi
Mini Mi
19 лютого 2025, 19:12
#
«Компанію змушують виплатити 79,5 млр» ___ Заставить заплатить бинанс смогли бы США ну ещё страны Европы и Китай. А Нигерия, Зимбабве и прочие страны третьего мира в ответ на такие запросы получат то же что и рашка с требованиями к Гуглу — известно что на воротник. 80 лярдов вся Нигерия не стоит, убытков биржа им нанесла на 80 лярдов, клоуны. Как хорошо что крипта это не алмазная шахта и ее нельзя просто так взять и отжать.
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