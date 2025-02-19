До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.
Курс валют на вечір 19 лютого: долар подорожчав на 10 копійок
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Відкриття 19 лютого
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Закриття 19 лютого
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Зміни
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41,61/41,64
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41,71/41,74
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10/10
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43,50/43,52
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43,53/43,54
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3/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,95 грн. Євро купують за 43,30 грн, а продають за 43,90 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,85−41,87, євро — 43,75−43,90 грн.
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