Apple випустить новий дешевший iPhone

Apple представить нову версію iPhone SE, орієнтовану на покупців, які шукають потужний смартфон за доступнішою ціною. Про це пише Reuters.

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Це буде вже четверте покоління бюджетної моделі SE, яка отримає оновлений дизайн і нові функції, зокрема підтримку штучного інтелекту.

Очікується, що iPhone SE 4 складе конкуренцію популярним Android-смартфонам у середньому ціновому сегменті. Зараз найдешевша модель Apple — iPhone SE 2022 — коштує 429 дол. Нова версія, ймовірно, буде дорожчою.

Зміни в новій моделі включатимуть оновлений процесор, покращену камеру та відмову від фізичної кнопки «Додому». Також iPhone SE 4 отримає Face ID і порт USB-C, що зробить його відповідним до стандартів ЄС.

Apple вже прибрала з продажу старіші моделі SE та iPhone 14 у Європі через невідповідність вимогам щодо зарядних роз'ємів. Випуск нового iPhone SE дозволить компанії повернутися на цей ринок.

За даними Counterpoint Research, частка iPhone SE у загальному доході від продажів смартфонів Apple за вісім років знизилася з 10% до 1%.