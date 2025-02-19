19 ветеранів та їхні члени родин отримають 10 мільйонів на розвиток бізнесу

В рамках програми «Власна справа» 19 ветеранів та їхніх членів родин стали переможцями першої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти та отримають 10 мільйонів на започаткування або розвиток свого бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Серед 19 переможців — 15 учасників бойових дій, 4 членів родин ветеранів. 14 переможців отримають грант розміром до 500 тис. грн, 3 — до 250 тис. грн, 2 — до 1 млн грн.

Найбільше грантоотримувачів з Львівської, Івано-Франківської областей та міста Києва. Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати бізнес — переробна промисловість, тимчасове розміщування й організація харчування.

Умови програми

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або люди з інвалідністю внаслідок війни, другі з їхнього подружжя, а також другі з подружжя загиблих захисників можуть отримати такі гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн — для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн — для другого з подружжя ветерана/загиблого захисника за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

Зазначається, що при отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 12 місяців.

Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30. Тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Як подати заявку

Заявки на отримання гранту подаються через портал «Дія» разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

За даними Мінекономіки, вже 1178 ветеранів та членів їхніх родин стали переможцями ветеранського компоненту програми «Власна справа». Вони отримають гранти на старт або розвиток свого бізнесу загалом на 553 млн грн.