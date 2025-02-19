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19 лютого 2025, 13:48

У Євросоюзі готують рішення про статус українських біженців після «завершення» війни

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що Прага спільно з польським головуванням у Європейському Союзі працюють над рішенням про статус українців, які нині користуються тимчасовим захистом, після «завершення» війни. Про це Ракушан сказав в інтервʼю Novinky, повідомляє Європейська правда.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що Прага спільно з польським головуванням у Європейському Союзі працюють над рішенням про статус українців, які нині користуються тимчасовим захистом, після «завершення» війни.
Фото: pixabay.com

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За словами глави чеського МВС, Чехія готується до сценаріїв, якщо в Україні буде оголошене «перемир'я» або будь-яке «припинення» війни.

Прага в такому разі автоматично припинить надавати тимчасовий статус українцям, але вони все одно зможуть залишатися в Чехії протягом певного періоду часу — наприклад рік або півтора року. Але для цього вони мають перереєструватись у Чехії за іншим статусом, як і інші іноземці.

«Ми готуємо документи для цього разом з Польщею, яка головує в Раді Європейського Союзу. Ми хочемо, щоб воно було завершене в найближчі місяці», — анонсував він.

За його словами, Прага і Варшава прагне підготувати «грубу версію пропозиції» протягом польського головування, тобто до кінця червня, оскільки рішення має ухвалюватись на рівні ЄС.

Крім того, додав чеський міністр, у Євросоюзі планують створити «центри повернення» для українців, які стануть посередником у їхньому поверненні до своїх домівок.

Наразі Рада Європейського Союзу продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2026 року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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