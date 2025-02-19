HP купує невдалий стартап Humane за $116 млн

HP придбала частину бізнесу стартапу Humane за 116 мільйонів доларів . Згідно з умовами угоди, HP отримає операційну систему CosmOS, технічний персонал Humane, а також понад 300 патентів і патентних заявок. Про це пише The Verge, передає mezha.media.

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Що відомо

Humane припиняє продаж AI Pin і оголосила, що всі пристрої перестануть працювати 28 лютого. Це пов'язано з тим, що компанія відключає свої сервери, що зробить неможливим використання функцій AI Pin, таких як дзвінки, обмін повідомленнями та доступ до штучного інтелекту.

Користувачам AI Pin рекомендується завантажити всі свої дані з хмарного сховища до 28 лютого, оскільки після цієї дати вони будуть видалені. Компанія також повідомила, що відшкодування коштів за пристрій отримають лише ті клієнти, які придбали його протягом останніх 90 днів. Крім того, клієнтам буде повернуто кошти за невикористану підписку.

Деталі

Humane шукала покупця для свого бізнесу з моменту запуску AI Pin. Спочатку компанія оцінювала себе в 1 мільярд доларів, але через низький попит на AI Pin і велику кількість повернень, ціна продажу значно знизилася.

Команда Humane, на чолі з засновниками Імраном Чаудрі та Бетані Бонджорно, приєднається до HP і створить новий підрозділ під назвою HP IQ. Цей підрозділ займатиметься інтеграцією штучного інтелекту в персональні комп'ютери, принтери та обладнання для конференцій. HP IQ стане «новою інноваційною лабораторією HP зі штучного інтелекту, зосередженою на створенні інтелектуальної екосистеми в продуктах і послугах HP для роботи в майбутньому».