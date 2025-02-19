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19 лютого 2025, 13:06

Білорусь продає ЄС олію з ріпаку, вивезеного з окупованої Херсонщини — «Схеми»

Білоруське підприємство «Агропродукт» використовує сировину, вивезену з тимчасово окупованих районів Херсонщини, і постачає готову продукцію у вигляді ріпакової олії до країн Європейського Союзу. Про це йдеться в розслідуванні «Схем» (проєкт Радіо Свобода).

Білоруське підприємство «Агропродукт» використовує сировину, вивезену з тимчасово окупованих районів Херсонщини, і постачає готову продукцію у вигляді ріпакової олії до країн Європейського Союзу.
Фото: скріншот з відео

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Одна з країн, куди постачають дану олію — це Литва, де з літа 2024 року діє заборона на ввезення білоруських продуктів харчування, в тому числі ріпакової олії.

Згідно з даними із Федеральної державної інформаційної системи «Зерно», у 2023 році з окупованої частини Херсонської області до Білорусі вивезли майже 5 тисяч тонн насіння ріпаку.

Хто отримав український ріпак

В Білорусі отримувачами українського ріпаку стали п’ять компаній, серед яких — «Агропродукт». Це один із найбільших виробників ріпакової олії, яка експортується до ЄС, йдеться у розслідуванні.

За даними Євростату, протягом шести місяців 2024 року країни Євросоюзу купили більше ніж 90 тисяч тонн ріпакової олії з Білорусі на понад 67 млн євро. Основні покупці - Литва та Латвія.

За інформацією від білоруської опозиційної організації «Співтовариство залізничників Білорусі», ці країни протягом усього 2024 року отримали приблизно по 50 тисяч тонн ріпакової олії виключно від «Агропродукту».

Логістичні компанії у Латвії та Литві у розмові з журналістами підтвердили співпрацю з білоруським «Агропродуктом», навіть попри те, що у Литві з червня 2024 року діє заборона на ввезення ріпакової олії.

Зв’язки з владою Білорусі

Журналісти встановили, що «Агропродукт» має зв’язки з білоруською владою. Співзасновницею підприємства є білоруська компанія «Транзит-Авто 2003».

Її власник Олексій Шведов регулярно відвідував Україну разом з Олександром Зайцевим, співробітником Управління справами президента Білорусі, а також з ексгубернатором Брестської області Костянтином Сумаром, який називав Лукашенка «трохи вищим за Бога» — йшлося у медіа.

Директор «Агропродукту» Олег Теслюк в одному з інтерв'ю вихвалявся зв’язками у владних структурах, зазначивши, що його «прохання будуть розглянуті».

Білоруська «Транзит-Авто 2003» у 2023 році потрапила під українські санкції через допомогу російській армії в перевезенні військової техніки та солдатів. Однак, зазначають журналісти, заснована нею компанія-виробник олії - «Агропродукт» — не перебуває у санкційних списках ЄС та України, і має право безперешкодно постачати продукцію в Європу.

Реакція України

«Можемо говорити про дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні або потенційні загрози національним інтересам та територіальній цілісності України, що може бути підставою для введення українських санкцій», — зазначив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, до якого журналісти звернулись за коментарем.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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