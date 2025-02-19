Solana, XRP та ці 3 приховані коштовності падають — але можуть незабаром вибухнути

Крипторинок демонструє ознаки активності під поверхнею. Хоча такі популярні монети, як Solana та XRP, нещодавно зазнали падіння, є ознаки того, що вони можуть бути на межі значного зростання. Разом із ними три менш відомі токени готові до можливого прориву. У цій статті розглянемо фактори, які можуть призвести до стрімкого зростання цих активів.

XYZ — Шлях до слави: Мем-койн, що проривається крізь крипто-арену

XYZVerse — це майбутній чемпіон серед мем-койнів. Визнаний Найкращим новим мем-проектом, він поєднує енергію спорту та мем-культури, залучаючи мільйони фанатів, які хочуть стати частиною чогось більшого.

Але кожна велика історія потребує героя. Не найсильнішого чи найбільшого, а того, хто достатньо сміливий, щоб рухатись вперед. Таким героєм став XYZepe — маскований боєць, відданий прихильник та незламний тримач токена $XYZ. Його місія — вивести XYZVerse на вершину CoinMarketCap і вписати XYZ в історію криптовалют.

95% інвесторів на CoinMarketCap залишаються оптимістичними щодо $XYZ.

📈 $XYZ вже пройшов 10 з 15 етапів предпродажу , і спільнота допомагає проекту набрати потужний імпульс для вибухового зростання.

💰 Поточна ціна токена: $0.0025 — ще недооцінена.

🎯 Цільова ціна до кінця предпродажу: $0.1 — потенційне зростання на 4,000%.

🏆 Переможці отримують нагороди

У XYZVerse спільнота керує процесом. Активні учасники не просто спостерігають — вони отримують аірдропи токенів XYZ за свою активність.

💪 Шлях до перемоги

З продуманою токеномікою, стратегічними лістингами на CEX та DEX і регулярним спаленням токенів,$XYZ готовий до ривка. Це не просто мем-койн — це початок легенди.

XYZepe готовий боротися за славу. Чи приєднаєшся ти?

🚀 Solana (SOL)

За останній тиждень ціна Solana (SOL) впала на 16.47%, торгуючись у діапазоні $180.20 — $202.84. За місяць падіння склало 35.98%. Однак за останні півроку монета зросла на 17.23%, що демонструє довгострокову силу.

Найближчі рівні підтримки: $172.02 та $149.38

Рівні опору: $217 та $239

Індикатори вказують на перепроданість:

RSI: 23.08 — нижче за порогове значення 30, що сигналізує про можливий відскок.

Стохастик: 7.47 — також у зоні перепроданості.

SMA (10 днів): $176.50, нижче 100-денної SMA ($191), що відображає спадний тренд.

💡 Прогноз:

Якщо ціна відскочить від рівня $172.02, SOL може протестувати опір на $217, забезпечивши потенційний прибуток.

За минулий тиждень ціна XRP зросла на 6.09%, хоча за місяць впала на 21.24%. Проте за останні шість місяців токен виріс на вражаючі 328.18%.

RSI: 33.66 — наближається до зони перепроданості.

Стохастик: 14.12 — сигналізує про можливий розворот.

MACD: -0.0226 — імпульс залишається негативним.

Торговий діапазон: $2.43 — $2.93

Опір: $3.14 та $3.65

Підтримка: $2.12 та $1.61

💡 Прогноз:

Якщо XRP подолає $3.14, ціна може зрости до $3.65 (+25% від поточного рівня).

💡 NEAR Protocol (NEAR)

NEAR Protocol демонструє значне зниження:

-1% за тиждень

-41% за місяць

-25% за півроку

Поточний діапазон торгівлі: $3.11 — $3.68

RSI: 35.38 — близький до зони перепроданості.

Стохастик: 10.35 — також сигналізує про потенційний відскок.

MACD: -0.0483 — зберігається спадний імпульс.

Ключові рівні:

Опір: $3.94 та $4.50

Підтримка: $2.81 та $2.24

💡 Прогноз:

У разі відскоку ціна може зрости до $3.94 (+7%). Якщо ціна впаде нижче $2.81, наступна підтримка на $2.24.

🌿 Hedera (HBAR)

HBAR демонструє високу волатильність:

-11.14% за тиждень

-41.75% за місяць

+274% за півроку

Поточний діапазон торгівлі: $0.21 — $0.24

RSI: 32.21 — сигналізує про перепроданість.

Стохастик: 16.37 — також вказує на потенційний відскок.

MACD: -0.0028 — спадний імпульс сповільнюється.

Рівні для спостереження:

Опір: $0.26 та $0.30

Підтримка: $0.19 та $0.16

💡Прогноз:

Якщо HBAR прорве $0.26, можливий ріст до $0.30 (+15%). Однак падіння нижче $0.19 може призвести до зниження до $0.16.

🏆Висновок

Незважаючи на потенціал SOL, XRP, NEAR та HBAR, XYZVerse (XYZ) вирізняється своєю унікальною концепцією — поєднанням спортивної тематики та мем-культури. Проект прагне до зростання, об'єднуючи фанатів з усього світу.

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