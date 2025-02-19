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19 лютого 2025, 11:54

Попит на аукціонах ОВДП впав до мінімуму

Попит на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок впав до 245,6 млн грн — це мінімальний рівень за кілька років і в 6,7 раз менше, аніж на попередніх аукціонах. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Попит на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок впав до 245,6 млн грн — це мінімальний рівень за кілька років і в 6,7 раз менше, аніж на попередніх аукціонах.

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Падіння попиту

Ставки відсікання облігацій із погашенням у червні 2026 року та червні 2027 року залишились відповідно на рівні 15,85% та 16,95% річних, всі заявки були задоволені.

За пропозиції 5 млрд грн на кожному з аукціонів Мінфіну вдалося залучити всього відповідно 97,8 млн грн та 151,6 млн грн.

Водночас частково зниження попиту можна пояснити тим, що Мінфін призначив на середу, 19 лютого, дебютний аукціон з обміну випущених в 2019—2020 роках облігацій на 41,08 млрд грн з погашенням 26 лютого на дворічні облігації, які минулого тижня розміщувалися під 16,65% річних.

Що у бюджеті

Закон про держбюджет-2025 передбачає розміщення ОВДП на 579,22 млрд грн за обсягу погашення на 561,98 млрд грн. Водночас планується залучити $39,3 млрд зовнішнього фінансування і профінансувати його коштом 1 трлн 875,87 млрд грн дефіциту держбюджету.

У 2024 році було досягнуто рекорду із залучення коштів на ринку ОВДП — 638,4 млрд грн, що на 255,6 млрд грн перевищило виплати за ними.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
TAN72
TAN72
19 лютого 2025, 12:53
#
Что и стоило ожидать.
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w33
w33
19 лютого 2025, 13:56
#
Просто зараз час очікування що буде далі, на початку березня попит відновиться і все буде ок
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
19 лютого 2025, 13:59
#
Коли вже ефект доміно?:)
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0
w33
w33
19 лютого 2025, 14:00
#
Ніколи, ЄС цього не допустить
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