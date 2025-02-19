Курс валют на 19 лютого: долар у банках подорожчав на 7 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара зріс на 7 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро не змінилося.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу зріс на 5 копійок. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,95 грн. Євро купують за 43,30 грн, а продають за 43,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,75−41,75, євро — 43,70−43,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,61−41,64 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,50−43,52 грн/євро.

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