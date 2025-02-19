Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 300 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 862 390 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
19 лютого 2025, 8:19
Втрати ворога за 18 лютого: 1 300 російських окупантів, 19 танків та 175 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 862390 (+1300) осіб,
- танків — 10120 (+19) од,
- бойових броньованих машин — 21098 (+23) од,
- артилерійських систем — 23347 (+72) од,
- РСЗВ — 1288 (+3) од,
- засоби ППО — 1072 (+4) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 25861 (+175),
- крилаті ракети — 3064 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 37825 (+146) од,
- спеціальна техніка — 3752 (+1).
Джерело: Мінфін
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