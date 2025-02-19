Програма «Семінари з кібербезпеки» від Google назвала 20 університетів, які отримають підтримку від компанії для розширення доступу до освіти з кібербезпеки. Про це йдеться у блозі Google Україна.
Google виділяє $15 мільйонів на освіту з кібербезпеки для 20 ВНЗ, два з яких — українські
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Окрім європейських університетів, програму розширено на заклади вищої освіти Близького Сходу та Африки. Серед вишів, що отримають підтримку від Google, 2 українських університети — Дрогобицький державний педагогічний університет і Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Зазначається, що університети-учасники забезпечать тисячам студентів можливість отримати практичний досвід через стажування, наставництво від професіоналів з кібербезпеки та хакатони.
Некомерційна організація Virtual Routes, що спеціалізується на новітніх технологіях та політиці, допоможе університетам адаптувати програми та навчальні плани відповідно до потреб кібербезпеки в їхніх регіонах.
У межах програми планується захистити від кібератак понад 3 500 місцевих організацій в різних країнах. Університети також отримають ключі безпеки Titan та безкоштовне навчання з кібербезпеки завдяки партнерству з провідною європейською GovTech компанією Possible Digital.
Список університетів
Повний список університетів, які отримають підтримку від Google для розширення доступу до освіти з кібербезпеки:
- Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Познанський університет імені Адама Міцкевича;
- Університет Аристотеля в Салоніках;
- ESIEA, Вища школа інформатики, електроніки та автоматики;
- Політехнічний інститут Гренобля;
- Університет Халіфа;
- Університет Масарика;
- Університет Нельсона Мандели;
- Ризький технічний університет;
- Технічний університет Клуж-Напока;
- Мюнхенський технічний університет;
- Трансільванський університет Брашова;
- Кампус біомедичного університету, Рим;
- Міланський державний університет;
- Університет Йоганнесбурга, Бізнес-школа Йоганнесбурга;
- Люксембурзький університет;
- Університет Малаги;
- Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса;
- Варшавський технологічний університет.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі