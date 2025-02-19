Google виділяє $15 мільйонів на освіту з кібербезпеки для 20 ВНЗ, два з яких — українські

Програма «Семінари з кібербезпеки» від Google назвала 20 університетів, які отримають підтримку від компанії для розширення доступу до освіти з кібербезпеки. Про це йдеться у блозі Google Україна.

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Окрім європейських університетів, програму розширено на заклади вищої освіти Близького Сходу та Африки. Серед вишів, що отримають підтримку від Google, 2 українських університети — Дрогобицький державний педагогічний університет і Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Зазначається, що університети-учасники забезпечать тисячам студентів можливість отримати практичний досвід через стажування, наставництво від професіоналів з кібербезпеки та хакатони.

Некомерційна організація Virtual Routes, що спеціалізується на новітніх технологіях та політиці, допоможе університетам адаптувати програми та навчальні плани відповідно до потреб кібербезпеки в їхніх регіонах.

У межах програми планується захистити від кібератак понад 3 500 місцевих організацій в різних країнах. Університети також отримають ключі безпеки Titan та безкоштовне навчання з кібербезпеки завдяки партнерству з провідною європейською GovTech компанією Possible Digital.

Список університетів

Повний список університетів, які отримають підтримку від Google для розширення доступу до освіти з кібербезпеки:

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Познанський університет імені Адама Міцкевича;

Університет Аристотеля в Салоніках;

ESIEA, Вища школа інформатики, електроніки та автоматики;

Політехнічний інститут Гренобля;

Університет Халіфа;

Університет Масарика;

Університет Нельсона Мандели;

Ризький технічний університет;

Технічний університет Клуж-Напока;

Мюнхенський технічний університет;

Трансільванський університет Брашова;

Кампус біомедичного університету, Рим;

Міланський державний університет;

Університет Йоганнесбурга, Бізнес-школа Йоганнесбурга;

Люксембурзький університет;

Університет Малаги;

Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса;

Варшавський технологічний університет.