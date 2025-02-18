Ринки позитивно відреагували на перемовини в Саудівській Аравії

Індекс S&P 500 оновив свій максимум відносно рекорду січня на тлі переговорів США та росії в Саудівській Аравії. Про це повідомляє агентство Bloombreg.

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Ринок

Так, індекс S&P 500 перевищив попередній рекорд закриття, встановлений минулого місяця, і виріс на 0,1%, Nasdaq 100 — на 0,2%, а Dow Jones Industrial Average знизився на 0,2%.

«S&P 500 готується оновити свій історичний максимум із січня, оскільки перспектива завершення війни в Україні може стати реальністю», — зазначив Метт Мейлі з Miller Tabak + Co. «Як завжди, для підтвердження нового етапу зростання ринку потрібно, щоб прорив вище попередніх максимумів був значним».

Інші ринки

Дохідність 10-річних держоблігацій США зросла на п’ять базисних пунктів — до 4,52%.

Індекс Bloomberg Dollar Spot піднявся на 0,2%.

Ціна на нафту West Texas Intermediate зросла на 1% і склала $71,42 за барель.

Перемовини

США та росія погодилися продовжити переговори щодо врегулювання війни в Україні та співпраці у міжнародних питаннях, але дату зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна не призначили, пише агентство.