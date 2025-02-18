Індекс S&P 500 оновив свій максимум відносно рекорду січня на тлі переговорів США та росії в Саудівській Аравії. Про це повідомляє агентство Bloombreg.
Ринки позитивно відреагували на перемовини в Саудівській Аравії
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Ринок
Так, індекс S&P 500 перевищив попередній рекорд закриття, встановлений минулого місяця, і виріс на 0,1%, Nasdaq 100 — на 0,2%, а Dow Jones Industrial Average знизився на 0,2%.
«S&P 500 готується оновити свій історичний максимум із січня, оскільки перспектива завершення війни в Україні може стати реальністю», — зазначив Метт Мейлі з Miller Tabak + Co. «Як завжди, для підтвердження нового етапу зростання ринку потрібно, щоб прорив вище попередніх максимумів був значним».
Інші ринки
- Дохідність 10-річних держоблігацій США зросла на п’ять базисних пунктів — до 4,52%.
- Індекс Bloomberg Dollar Spot піднявся на 0,2%.
- Ціна на нафту West Texas Intermediate зросла на 1% і склала $71,42 за барель.
Перемовини
США та росія погодилися продовжити переговори щодо врегулювання війни в Україні та співпраці у міжнародних питаннях, але дату зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна не призначили, пише агентство.
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