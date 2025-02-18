Куди інвестувати у 2025 році. Де найбільша вигода та найнижчі ризики (відео)

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Бондаренко розказує, як правильно диверсифікувати портфель та чому важливо розподіляти капітал між різними ринками.

У цьому відео експерт говорить про:

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