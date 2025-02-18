Які інвестиції принесуть максимальний прибуток у 2025 році? Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, аналізує акції, облігації, нерухомість, криптовалюти та інші активи, розповідає про їхню дохідність, ліквідність і ризики.
18 лютого 2025, 18:56
Куди інвестувати у 2025 році. Де найбільша вигода та найнижчі ризики (відео)
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Бондаренко розказує, як правильно диверсифікувати портфель та чому важливо розподіляти капітал між різними ринками.
У цьому відео експерт говорить про:
- Визначення інвестиційної географії;
- Розподіл інвестиційних активів;
- Ризики інвестицій;
- Вибір інвестиційних інструментів;
- Облігації як інвестиційний інструмент;
- Ринки нерухомості;
- Товарні ринки;
- Депозити в банках та їх недоліки;
- Криптовалюти: можливості та ризики;
- Венчурні фонди: інвестиційна стратегія;
- Нерухомість: інвестиційні перспективи.
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Джерело: Мінфін
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