Курс валют на вечір 18 лютого: долар подорожчав на 11 копійок

До закриття міжбанку курс долара зріс на 11 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 7 копійок у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 18 лютого Закриття 18 лютого Зміни долар 41,50/41,53 41,61/41,64 11/11 євро 43,43/43,44 43,50/43,51 7/7

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,33−41,92 грн. Євро купують за 43,30 грн, а продають за 43,90 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,75−41,70, євро — 43,65−43,80 грн.

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