До закриття міжбанку курс долара зріс на 11 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 7 копійок у купівлі та у продажу.
Курс валют на вечір 18 лютого: долар подорожчав на 11 копійок
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Відкриття 18 лютого
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Закриття 18 лютого
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Зміни
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41,50/41,53
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41,61/41,64
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11/11
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43,43/43,44
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43,50/43,51
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7/7
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,33−41,92 грн. Євро купують за 43,30 грн, а продають за 43,90 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,75−41,70, євро — 43,65−43,80 грн.
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