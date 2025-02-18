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18 лютого 2025, 17:11

Молоко в Україні у січні подешевшало на 8%, але за рік подорожчало на 23%

В Україні у січні 2025 року вартість молока екстра ґатунку знизилась на 1,5 грн або на 8% порівняно з груднем. Про це повідомляє Спілка молочних підприємств України.

В Україні у січні 2025 року вартість молока екстра ґатунку знизилась на 1,5 грн або на 8% порівняно з груднем.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що станом на кінець січня середня ціна не перевищувала 18,5 грн/кг.

Ціна січня 2025 року на 23% перевищувала рівень січня минулого року та була на 33% вища, ніж у червні 2024 року.

Темп зростання цін на сире молоко в Україні (у грн) у другому півріччі 2024 року у 2,3 раза перевищував показник по ЄС (у євро — у 1,8 раза).

Середня ціна січня-2025, виражена в євро (за вітчизняний базис якості) склала майже 42,7 євро/100 кг — проти — 45,7 євро/100 кг у грудні-2024 та 44,7 євро у листопаді-2024.

Ціна в євро знизилась проти грудня 2024 року майже на 7%, проти листопада-2024 року — на 5,5%. При цьому, проти червня 2024 року ціна зросла на 34%; проти січня-2024 — на 18,5%.

Середня ціна, виражена у євро і перерахована у євробазис, у січні-2024 знизилась до 47,3 євро/100 кг — із майже 51 євро/100 кг у грудні-2024.

Співвідношення між рівнями цін в Україні та ЄС/Польщі у січні-2024:

  • 87% - до середнього показника по країнах ЄС;
  • 82,5% - до середнього показника Польщі.

Зазначається, що відповідні співвідношення «відкотились» на рівень жовтня 2024 року — конкурентоспроможність вітчизняних молокопродуктів у січні-2025 зросла.

Інші регіони світу

Ситуація із цінами в інших регіонах світу:

  • у США ціни дещо знизились (з вересня) (49 євро);
  • у Бразилії ціни продовжили знижуватись (до 40,4 євро);
  • у Новій Зеландії ціни припинили зростання (41,7 євро).

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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