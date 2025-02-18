Китайські акції зростають на обіцянках Сі Цзіньпіна підтримати приватні компанії

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 лютого 2025, 16:32

Китайські акції зростають на обіцянках Сі Цзіньпіна підтримати приватні компанії

Китайські акції в Гонконзі зросли після того, як зустріч президента Сі Цзіньпіна з відомими підприємцями продемонструвала, що Пекін підтримує приватний сектор. Про це пише Bloomberg.

Китайські акції в Гонконзі зросли після того, як зустріч президента Сі Цзіньпіна з відомими підприємцями продемонструвала, що Пекін підтримує приватний сектор.
Фото Pixabay

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Індекс Hang Seng China Enterprises піднявся на 1,8%, а загальне зростання з січневого мінімуму досягло майже 24%. Основними драйверами ринку стали технологічні компанії, зокрема Alibaba Group Holding Ltd. та Xiaomi Corp.

Водночас індекс CSI 300 опустився на 0,9% через зафіксований прибуток інвесторами.

Під час зустрічі Сі Цзіньпін пообіцяв скасувати необґрунтовані штрафи для приватних компаній і закликав підприємців зберігати дух конкуренції. Це стало рідкісним моментом, коли китайський технологічний сектор опинився в центрі уваги після кількох років падіння через жорстке регулювання, низький попит і цінові війни.

Деталі

Оптимізм інвесторів також підігрівають перспективи розвитку штучного інтелекту, зокрема DeepSeek. У зустрічі брали участь засновник DeepSeek Лян Веньфенг та співзасновник Alibaba Джек Ма.

Фінансові аналітики, зокрема з Goldman Sachs, Morgan Stanley та JPMorgan Chase & Co., прогнозують подальше зростання ринку. Вони вважають, що штучний інтелект стане ключовим фактором підвищення корпоративних прибутків. Очікується, що у 2025 році індекс Hang Seng Tech Index зросте на 26%, випереджаючи решту китайських фондових індексів.

На цьому фоні китайські державні облігації зазнали зниження, а їхня однорічна дохідність зросла до 1,5% — максимуму з серпня. Інвестори активно переводять кошти в акції, що скорочує ліквідність на грошовому ринку.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
18 лютого 2025, 17:05
#
Хіба не на фоні можливих перемовин Росія-Украіна?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами