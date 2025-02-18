Китайські акції зростають на обіцянках Сі Цзіньпіна підтримати приватні компанії

Китайські акції в Гонконзі зросли після того, як зустріч президента Сі Цзіньпіна з відомими підприємцями продемонструвала, що Пекін підтримує приватний сектор. Про це пише Bloomberg.

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Що відомо

Індекс Hang Seng China Enterprises піднявся на 1,8%, а загальне зростання з січневого мінімуму досягло майже 24%. Основними драйверами ринку стали технологічні компанії, зокрема Alibaba Group Holding Ltd. та Xiaomi Corp.

Водночас індекс CSI 300 опустився на 0,9% через зафіксований прибуток інвесторами.

Під час зустрічі Сі Цзіньпін пообіцяв скасувати необґрунтовані штрафи для приватних компаній і закликав підприємців зберігати дух конкуренції. Це стало рідкісним моментом, коли китайський технологічний сектор опинився в центрі уваги після кількох років падіння через жорстке регулювання, низький попит і цінові війни.

Деталі

Оптимізм інвесторів також підігрівають перспективи розвитку штучного інтелекту, зокрема DeepSeek. У зустрічі брали участь засновник DeepSeek Лян Веньфенг та співзасновник Alibaba Джек Ма.

Фінансові аналітики, зокрема з Goldman Sachs, Morgan Stanley та JPMorgan Chase & Co., прогнозують подальше зростання ринку. Вони вважають, що штучний інтелект стане ключовим фактором підвищення корпоративних прибутків. Очікується, що у 2025 році індекс Hang Seng Tech Index зросте на 26%, випереджаючи решту китайських фондових індексів.

На цьому фоні китайські державні облігації зазнали зниження, а їхня однорічна дохідність зросла до 1,5% — максимуму з серпня. Інвестори активно переводять кошти в акції, що скорочує ліквідність на грошовому ринку.